Foz do Iguaçu é uma das cidades mais procuradas para o Ano Novo

Foz do Iguaçu é uma das cidades do país mais procuradas por viajantes brasileiros para o Ano Novo. O destino figura em uma lista divulgada pela BestBuy Hotel, empresa que atualmente trabalha com 600 mil hotéis ao redor do mundo.

A pesquisa realizada pela empresa em outubro levou em consideração a procura de brasileiros por destinos nacionais e internacionais. Foz do Iguaçu aparece na quarta posição na preferência dos turistas. Angra (RJ) é a primeira, Gramado (RS) em segundo lugar, São Paulo vem na sequência e na quinta posição Mata de São João (BA).

“Foz do Iguaçu vem crescendo na preferência de brasileiros e estrangeiros. E este ano teremos mais um réveillon com recorde de turistas. As nossas festas de virada de ano são tradicionais e as melhores do Brasil”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Já na lista internacional, quem figura na primeira colocação é Lisboa (Portugal). Orlando (EUA) e Buenos Aires, ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente, com Cancun (México), na quarta posição, seguida por Nova York (EUA), no quinto lugar.

Ano Novo mais perto da natureza

Foz do Iguaçu, conhecida por abrigar as Cataratas do Iguaçu, uma das 7 Maravilhas da Natureza, e Itaipu Binacional, considerada a maior usina de energia limpa e renovável do mundo, é uma das primeiras opções para quem busca um destino mais tranquilo para passar a virada do ano.

Os visitantes que escolheram a cidade podem ter uma experiência mais perto da natureza. Você pode fazer trilhas no Parque Nacional, e chegar bem próximo das quedas d´água, que formam as Cataratas do Iguaçu, ou se aventurar pelo Macuco Safari e o passeio de helicóptero com a Helisul.

Também é possível visitar o Parque das Aves, o Complexo Dreamland e o Marco das 3 Fronteiras, onde acontece o encontro do Brasil, Argentina e Paraguai. Se a ideia é aproveitar para fazer compras, é só pegar o atalho pela Ponte da Amizade e chegar a Ciudad Del Este, no Paraguai, ou ir até a fronteira com Puerto Iguazu (Argentina) no Duty Free Shop.

Opções de Réveillon

Um dos diferenciais de passar o réveillon em Foz do Iguaçu é curtir a queima de fogos, tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino e do paraguaio. Além disso, muitos hotéis realizam suas próprias queimas de fogos, que vale a pena serem vista por conta da qualidade.

Neste ano, a novidade é a Festa da Virada aberta ao público, na Praça da Paz. A prefeitura ainda não divulgou as atrações, mas estão previstas apresentações musicais e queima de fogos.

Antes e depois dos fogos, o que não faltam são festas para comemorar com a família. Hotéis, atrativos, restaurantes e bares contam com uma programação completa, com jantares, apresentações musicais e pistas de dança.