Foz Cataratas venceu o Campo Mourão nos pênaltis e está nas semifinais da chave ouro

O Time das 3 Fronteiras venceu o Campo Mourão nos pênaltis, o confronto de volta das quartas de final da Série Ouro do Campeonato Paranaense, neste domingo, 27, em Campo Mourão. O jogo no tempo normal terminou em 2 a 1 para o time da casa. Marcaram para os donos da casa Luiz Fernando e Betinho. William Mineiro marcou para o Foz Cataratas. Já nos pênaltis o Foz Cataratas Futsal venceu por 6 a 5.

No primeiro jogo o Foz Cataratas ganhou de goleada do Campo Mourão pelo placar de 5 a 1. A partida foi realizada no dia 12 de outubro, no Caldeirão Azul. O placar dava a vantagem do empate ao Foz Cataratas. Como o Campo Mourão venceu no tempo normal, a partida foi para os pênaltis, com a vitória do Time das 3 Fronteiras.

Pênaltis – O Foz Cataratas iniciou as cobranças com Trentin que bateu na trave. Vini marcou para o Campo Mourão. Jaison chutou e o goleiro pegou. Douglas Jesus marcou o primeiro para o Foz. Betinho perdeu para o Campo Mourão. Pierre marcou. Fabricio bateu no travessão. Sacon bateu a última cobrança da série de cinco e garantiu o terceiro para o Foz. Luís Fernando garantiu o empate de 3 a 3 para o Campo Mourão, finalizando a série de cinco chutes.

As cobranças seguirão para os chutes alternadas incendiando o ginásio. Léo Costa fez o quarto para o Foz Cataratas. Thiago Cabeça empatou em 4 a 4. Ouchita marcou. Vítor Hugo também finalizou deixando o placar empatado em 5 a 5. Anderson garantiu o sexto gol para o Foz. Kelvin chutou na trave carimbando a passagem do Foz Cataratas para a semifinal do paranaense.

Semifinal – O Foz Cataratas enfrentará o Umuarama. O primeiro confronto será em Umuarama e a volta em Foz do Iguaçu. As datas das duas partidas serão confirmadas nesta semana. Os outros dois semifinalistas são Marreco e Dois Vizinhos.

