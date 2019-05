Foz Cataratas recebe Pato Futsal pela LNF

Foz do Iguaçu – A 6ª rodada da LNF (Liga Nacional de Futsal) será aberta nesta sexta-feira com cinco jogos, com destaque para o duelo entre o atual campeão paranaense, o Foz Cataratas, o atual campeão brasileiro, o Pato, que travam duelo estadual às 21h no Ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu.

Melhor representante do salonismo do Paraná na classificação da Liga, o Foz, na quinta colocação, defende o tabu de nunca ter sido derrotado em casa pelo Pato, que ocupa a sétima posição. Foi assim no empate em 2018 e na vitória por 5 a 2 em 2017, ano em que estreou na LNF e que eliminou o time pato-branquense nas oitavas de final.

Vindo de derrota fora de casa para o Corinthians, o Foz Cataratas mira os três pontos dentro de casa para na próxima rodada visitar em Erechim (RS) o Atlântico, atual vice-campeão nacional, no dia 1º de junho.

Já o Pato, que vem de empate no Clássico das Penas com o Marreco, tenta voltar a vencer após três jogos de jejum na Liga Futsal. Na próxima rodada, o compromisso será em casa contra o Minas, no dia 6 de junho.