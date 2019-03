Fórum promove diálogo sobre sustentabilidade hídrica

Mais de 150 representantes da sociedade se reuniram na noite da última quarta-feira (20) para debater o tema (In)segurança hídrica e os impactos em nosso dia a dia, durante o 2º Fórum Municipal Água é Saúde em Foz do Iguaçu. Realizado na Sala de Exposição Antônio Cabral de Mendonça, na Fundação Cultural, o evento fez parte da programação alusiva ao Dia Mundial da Água, comemorado nesta sexta-feira (22).

A atividade, realizada pelo Cemfi (Coletivo Educador Municipal de Foz do Iguaçu), provocou a comunidade para refletir sobre as consequências socioambientais da mineração – assunto que voltou à tona com o rompimento da barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho (MG).

Para falar sobre os possíveis riscos desse e de outros equipamentos exploratórios, Jonathas Rocha de Almeida, representante do MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), destacou a fragilidade na vistoria das estruturas e a ineficácia na reparação dos prejuízos causados às populações afetadas.

Outros temas

Outros temas relevantes acerca dos recursos hídricos também foram abordados. No que se refere à mercantilização desse bem comum, o professor Gustavo Oliveira Vieira, da Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana), apresentou o tópico Água: Direito ou Mercadoria? Já o professor Roberto de Almeida, da mesma instituição de ensino, dialogou sobre Agrotóxicos, Água e os Impactos da Saúde Planetária na Saúde Humana.

Sob mediação da professora Luciana Ribeiro, da Unila, os expositores também se reuniram para trocar ideias e experiências relacionadas à segurança hídrica tanto nas barragens – tema central do evento – como no meio ambiente e no consumo humano. Tais problemáticas, conforme observa Cecília Jeziorny Ribeiro, gestora do Cemfi e professora do Ceai (Centro de Educação Ambiental do Iguaçu), vêm ganhando cada vez mais espaço na sociedade.

“Esse evento superou nossas expectativas e podemos ver, a partir dessa demanda por informações e esclarecimentos, que as pessoas estão mais preocupadas com a sustentabilidade. Hoje nós estamos plantando sementes, mas os frutos serão colhidos amanhã, no futuro melhor que estamos construindo”, analisa Cecília.

Desse modo, como ressalta João Paulo Angeli, também gestor do Coletivo Educador e membro do grupo Juventude e Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná 3 (JMABP3), o Fórum Municipal Água é Saúde vem a ser uma ação continuada: “Queremos garantir espaços de debate sobre temas prioritários a favor da qualidade de vida no planeta Terra, pois é a interação e a cooperação entre comunidades e instituições que garantem o avanço dessa transformação socioambiental”.

Corrente do Bem: Minha Atitude Faz a Diferença

Nesta sexta-feira, a fim de dar continuidade à campanha de sensibilização sobre os cuidados com a água, a equipe de educação ambiental de Foz do Iguaçu vai promover uma ação simultânea em todas as escolas de ensino fundamental I da rede pública. Inspirado pelo filme homônimo, a iniciativa “Corrente do Bem: Minha Atitude Faz a Diferença” distribuirá três fitinhas para cada estudante de 4º ano que vai escolher outros dois colegas do 1º ao 3º ano para entregar as outras duas fitinhas.

Juntos, segundo explica a educadora Cecília Jeziorny Ribeiro, “os alunos vão elaborar compromissos que favorecem o meio ambiente, como a reciclagem dos resíduos sólidos e a economia de água na hora de escovar os dentes ou de tomar banho”.

Utilizando a hashtag #minhaatitudefazadiferença, as instituições de ensino irão postar as fotografias nas redes sociais como forma de divulgar o resultado da ação.

Por ter sido vencedora da edição passada da categoria Sustentabilidade do Prêmio Paulo Freire, a Escola Municipal Ademar Marques Curvo, localizada no Bairro Vila São Sebastião, contará com a presença de membros das Secretarias Municipais da Educação e do Meio Ambiente. O ato está programado para o período matutino, a partir das 10h.

Fórum de 2018

Há um ano, na primeira edição, o Fórum Municipal Água é Saúde chamou a atenção da sociedade para a contaminação do meio ambiente provocada pelo descarte incorreto de medicamentos. Com o despejo dessas substâncias nocivas na água e no solo, os seres vivos ficam vulneráveis a sérias doenças.

Aliada a outras ações e à distribuição de um folheto produzido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o foco da campanha passada foi informar à população que é possível entregar medicamentos, vencidos ou não, em farmácias e postos de saúde. O material teve o apoio da Sanepar e do governo do Estado do Paraná.