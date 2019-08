Fórum Empresarial Acimacar 2019: proporcionando conhecimento e desenvolvimento

Para alcançar os objetivos do Fórum Empresarial, evento promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar), de proporcionar desenvolvimento econômico e social por meio do compartilhamento de experiências e conhecimento pelos palestrantes renomados que participam do evento, a iniciativa conta com diversos parceiros que compartilham deste mesmo objetivo.

O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Marechal, Luciano Cremonese, destaca que a instituição financeira patrocina o maior evento empresarial do município com objetivo de seguir um dos princípios universais do cooperativismo: interesse pela comunidade. “As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das suas comunidades e, desta forma, o Siccob Marechal acredita que o Fórum Empresarial, assim como outras iniciativa da Acimacar, proporcionam a comunidade rondonense e da microrregião novos conhecimentos, alavancando ainda mais seu crescimento e de seus negócios”, menciona Cremonese.

Essencial para a comunidade

O diretor do Colégio Luterano Rui Barbosa, Carlos Kracke, salienta que o Fórum Empresarial Acimacar é essencial para a comunidade.

Ao lembrar que a entidade é uma das maiores Associações Comerciais do Paraná, ele acredita que um dos motivos principais para este resultado é a busca por conhecimento e inovação, que é replicado entre os associados e a comunidade local. “Por isso o Fórum Empresarial tem uma importância tão grande não só para os empresários. A Acimacar, junto de seus parceiros, está preocupada em trazer conhecimento de qualidade para mais pertos das pessoas independentemente de onde elas estejam”, expõe.

Por considerar a busca pelo conhecimento essencial é que Kracke reafirma a parceria do Colégio Luterano Rui Barbosa no evento, que neste ano, assinala ele, conta com três profissionais altamente gabaritados e que poderão auxiliar ao público participante a entender melhor o mundo em que vivemos hoje. “Neste ano, de maneira muito especial apoiamos a iniciativa do Fórum por termos o privilégio de ter entre os palestrantes Augusto Cury. Desde o ano passado, o Colégio Rui Barbosa tem uma parceria com a equipe dele, dentro da Escola de Inteligência, que nos ajuda a trabalhar muito melhor a inteligência socioemocional de nossos alunos e colaboradores”, destaca. “Agora toda a região terá a oportunidade de entender mais sobre a gestão da emoção e qualidade de vida por meio da palestra do Augusto Cury, que é um verdadeiro presente para nossa comunidade”, complementa.

Kracke pontua que, além das duas primeiras palestras que tem foco voltado a gestão das organizações, Cury compartilhará com o público participante conhecimentos sobre como gerenciar uma das máquinas mais maravilhosas já criadas: a mente humana. “Esse gerenciamento emocional é fundamental no mundo em que vivemos hoje”, garante.

Programação

Neste ano, participam do Fórum Empresarial o empresário fundador do Grupo Gazin, Mário Gazin, no dia 02 de setembro, com a palestra “Foco no negócio”.

Já no dia 14 de outubro, o palestrante comportamental, hipnólogo e ilusionista Rafael Baltresca ministra a palestra com o tema “O poder é seu – Os aspectos subconscientes do sucesso”.

Para fechar o Fórum Empresarial Acimacar 2019, no dia 20 de novembro, o psiquiatra e escritor Augusto Cury, considerado o autor mais lido da última década, abordará o tema “Gestão da emoção e qualidade de vida”.

As palestras acontecem no Auditório Ecos da Liberdade, sempre as 19h30.

Investimento

Para participar das três palestras, que não são comercializadas separadamente, o passaporte é vendido a R$ 130 para associados da Acimacar e estudantes. Para não não-sócios, o valor é de R$ 180. As vendas acontecerão até o dia 30 de agosto.

Mais informações podem ser obtidas no telefone (45) 3284-5704 e no e-mail treinamentos@acimacar.com.br.

Realização

O Fórum Empresarial é uma realização da Acimacar, com patrocínio do Colégio Luterano Rui Barbosa, Sicredi Aliança PR/SP, Sicoob Marechal, Sempre Vida, Copagril, Cresol, Sebrae/PR, Sooro, CooperCard, Jornal O Presente, Activa Corretora de Imóveis, Alibra Ingredientes, Credivel, Garantioeste, Toledonet e Uniprime.

Sobre a Acimacar

A Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar), com 51 anos de história, é referência pelo número de associados: 1.879. Presidida pelo arquiteto e urbanista Ricardo Leites de Oliveira, também é reconhecida pela sua liderança nas causas regionais e estaduais, além da participação em praticamente todas as demandas da comunidade. Saiba mais: www.acimacar.com.br.