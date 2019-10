Fórum do Empreendedor encerra com palavra propulsora: atitude

Olhares atentos. Muitas anotações e registros como celular. Foi dessa forma que homens e mulheres empreendedores de Santa Terezinha de Itaipu, absorveram as dicas e experiências repassadas pelo consultor, Oswaldo Miguel dos Santos durante o Fórum do Empreendedor.

Na terça e quarta-feira desta semana, na Escola do Trabalho, o palestrante abordou os desafios e oportunidades empresarial; deu dicas para acompanhar as mudanças no mercado, falou sobre a importância da capacitação, os desafios da sucessão familiar e, no segundo dia, focou nos passos que levam a vencer pela atitude. O princípio da inércia e as práticas gerenciais propulsoras de resultados também foram destacados.

“Foi um grande aprendizado. Nesses dois dias obtivemos várias dicas preciosas e fomos despertados para a necessidade de sairmos da inércia”, disse o empresário do ramo de embalagens, Antônio Trovino Filho. Ele, assim como a prestadora de serviços, Simone Peruchi, garantiram presença no evento do próximo ano. “As informações que tenho hoje são melhores do que tinha antes. Agora é aplicar o aprendizado para avançar e garantir as mudanças necessárias”, acrescentou Simone ao parabenizar o poder público pela iniciativa.

O evento gratuito realizado pela gestão do prefeito Cláudio Eberhard, sendo conduzido pela equipe da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo foi criado para dar oportunidade para que os empreendedores tenham uma visão sistêmica do mercado.

“O fórum é mais uma marca do governo municipal, que veio para trazer contribuição aos empreendedores e fomentar ainda mais a economia do município, além de gerar riquezas, oportunidades, renda e empregos”, disse o secretário da pasta, Fernando Dal Pont Junior. Ainda no segundo dia, o público contou com as informações repassadas pelo coordenador do Banco do Empreendedor de Foz do Iguaçu, Volnei Lampert.

O evento foi encerrado com a mensagem do palestrante e consultor, Oswaldo Miguel dos Santos. “Vivenciem com prazer o mundo dos negócios e aproveitem cada oportunidade”, pontuou.

Atentos às dicas para não perder nenhuma informação