Forças de segurança integradas apreendem mais de 400 kg de maconha em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR – Na noite de ontem (20), uma ação conjunta da Polícia Federal e Força Nacional apreendeu na ilha Acaray , na altura da favela do Jupira, uma embarcação clandestina, movida a remos, com grande quantidade de maconha.

A equipe desenvolvia ações de policiamento embarcado quando avistou o barco. Seus ocupantes também avistaram a embarcação policial e seguiram para a Ilha Acaray empreendendo fuga, mas foram alcançados apesar da escuridão e da vegetação.

Nesse momento, os policiais passaram a ser alvos de tiros procedentes da margem paraguaia e reagiram.

Na embarcação estava acondicionada grande quantidade de maconha e constatou-se que os detidos eram dois menores de nacionalidade paraguaia que foram apreendidos, juntamente com a embarcação e carga.

Em função disso, os apreendidos e todo o material foi encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos legais.

A pesagem oficial do entorpecente apontou 415,8 kg.