Fora dos estaduais, Santos e Botafogo têm decisão de vaga na Copa do Brasil

Rio de Janeiro – Eliminados nos estaduais de Rio e São Paulo, Botafogo e Santos jogam nesta quinta-feira as partidas de volta pela Copa do Brasil em busca de vitórias contra Juventude e Atlético-GO, respectivamente, após os tropeços na semana passada (empate botafoguense e derrota santista). Os jogos serão no Estádio Afredo Jaconi, às 19h15, e na Vila Belmiro, às 21h30.

Com o fim do gol qualificado na Copa do Brasil, Juventude e Botafogo, que empataram em 1 a 1 no jogo de ida, semana passada, no Rio de Janeiro, precisam de uma vitória simples em Caxias do Sul (RS) para seguirem adiante na competição. Um novo empate, por qualquer que seja o placar, levará a decisão para os pênaltis.

Já o Santos recebe o Atlético-GO depois da eliminação do Paulistão para o Corinthians e da derrota por 1 a 0 para o adversário desta noite no jogo de ida da 3ª fase da Copa Brasil. O resultado em Goiás obriga o Peixe a vencer por dois ou mais gols para avançar direto. Ou ainda a vencer por um gol de diferença, para tentar vencer nos pênaltis, disputas nas quais levou a pior diante dos corintianos.