Foi Divulgada a classificação de projetos do Proesporte

A Superintendência Geral do Esporte divulga a pontuação e classificação dos projetos após a conclusão da 2ª Etapa do Edital n.º 01/2019, de análise técnica e de mérito, do Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte (Proesporte).

Foram classificados os projetos que atingiram o mínimo de 70 pontos, de um total de 100 possíveis, na soma dos critérios de análise técnica e de mérito. Os projetos classificados serão automaticamente encaminhados para apreciação, análise e homologação (3ª etapa) por parte da comissão do programa – a Cproesporte.

Os projetos que não atingiram o mínimo exigido (70 pontos ou mais), assim como os projetos que constam como desclassificados na atual lista, não passaram automaticamente para a próxima etapa do Edital n.º 01/2019.

PRAZO RECURSAL – Conforme estabelece o item 9.3 do Edital 01/2019 – Proesporte, cabe recurso nesta 2ª Etapa, no prazo de até três dias úteis (até o dia 12 de maio de 2020), contados a partir da publicação oficial do resultado da Análise Técnica e de Mérito.