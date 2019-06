Fogo em lixo num ponto de apoio de Mutirão incomoda moradores da região Norte

Moradores do Conjunto Melissa próximo ao Julieta Bueno, na região Norte de Cascavel entraram em contato com a redação dos jornais Hoje News e O Paraná na manhã dessa sexta-feira (28) para reclamar sobre o incêndio num dos pontos de apoio da primeira fase do Mutirão “Água Boa – Cidade Limpa”.

De acordo com os denunciantes, o lixo ficou acumulado e antes da chuva de ontem (27), vândalos atearam fogo nos entulhos e devido ao grande volume de lixo, o fogo continua queimando os resíduos por baixo. A fumaça que persiste é densa e está entrando nas casas dos moradores.

A segunda fase do Mutirão Água Boa – Cidade Limpa começou no dia 17 de junho com a proposta de visitar imóveis cadastrados pela Secretaria de Meio Ambiente e que estavam fechados na primeira fase.

Segundo o Gestor do Território Cidadão, José Carlos da Costa, o Cocão, os bombeiros foram acionados para apagar o fogo e os entulhos estão sendo retirados aos poucos. “Esse é o único ponto de apoio que ainda não foi encerrado, o volume de lixo é muito grande e os caminhões retiram os entulhos todos os dias”.

A previsão é para que o ponto seja limpo na próxima semana, segundo a secretaria.