Flamengo vira sobre o River Plate e conquista o título da Libertadores 2019

Emocionante. Surpreendente. Histórico. O Flamengo é campeão da Libertadores 2019! Com uma virada épica nos minutos finais do segundo tempo, o Rubro-Negro venceu o River Plate-ARG por 2 a 1 e conquistou a América pela segunda vez em sua história. No Estádio Monumental de Lima, no Peru, Gabriel marcou os dois gols da equipe carioca na noite deste sábado.

O jogo

Sob a tensão de uma final, Flamengo e River fizeram um início de jogo equilibrado. Até que, na marca dos 14 minutos, Borré colocou os argentinos em vantagem no Monumental: 1 a 0. Atrás no placar, o Rubro-Negro esbarrou na boa marcação adversária, criou pouco e não conseguiu reverter o resultado no primeiro tempo.

Na etapa final, o Flamengo teve ótima chance para empatar a partida, aos 11 minutos. Bruno Henrique apareceu pela esquerda, invadiu a área e cruzou para o meio. Arrascaeta não alcançou e na sobra Gabriel chutou em cima do marcador. A bola ainda ficou limpa para Everton Ribeiro, que finalizou para boa defesa de Armani. Na sequência, o River chegou com perigo em cruzamento rasteiro de Suárez e quase ampliou no chute de Ignacio Fernández.

Pelos pés de Diego, o Rubro-Negro passou a encontrar os espaços no ataque, mas sem conseguir ser efetivo. Foi aí que o artilheiro entrou em ação. Já aos 43 minutos do segundo tempo, em contra-ataque mortal, Bruno Henrique achou Arrascaeta, que cruzou na medida para Gabriel deixar tudo igual: 1 a 1. E se já parecia bom, o camisa 9 fez ficar melhor ainda. Nos acréscimos, o atacante recebeu lançamento na entrada da área, ganhou da marcação e bateu para o fundo das redes: 2 a 1 e título garantido.