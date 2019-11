Flamengo pode ser campeão brasileiro no fim de semana

Rio de Janeiro – A torcida já soltou o grito de “campeão” após a vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, domingo (10), no Maracanã. No entanto, o Flamengo ainda precisa de mais alguns passos para de fato garantir a taça do Campeonato Brasileiro. Isso pode acontecer já neste fim de semana, na última rodada antes do embarque para Lima (PER), para a final da Libertadores.

Para que garanta o título, o Flamengo precisa vencer o Vasco nesta quarta-feira (13), em duelo adiantado da 34ª rodada, e o Grêmio no domingo (17) em Porto Alegre. Além disso, torce por um tropeço do Palmeiras contra o Bahia, também no domingo (17), em Salvador.

O Flamengo tem 77 pontos na liderança do Brasileirão, 10 a mais do que o Palmeiras. Se vencer os dois próximos jogos e o time paulista pelo menos empatar, abrirá 15 de vantagem. Assim, no máximo as pontuações ficariam igualadas ao término do campeonato, mas os cariocas venceriam no critério de desempate, com mais vitórias.