Flamengo desafia LDU a um empate das oitavas

Quito – A fase de grupos da Libertadores entrou na reta final e a partida entre LDU e Flamengo, pela 5ª rodada do Grupo D, às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, pode definir os classificados da chave para as oitavas de final. O confronto entre o time equatoriano e o Rubro-Negro Carioca será no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador.

Para escalar o time, Abel Braga tem força máxima. Sem jogadores suspensos ou lesionados, o Flamengo deve atuar com o mesmo time que venceu o Vasco por 2 a 0 no jogo de ida de decisão do Campeonato Carioca. Contudo, o técnico é quem está impedido de dirigir a equipe da beira do gramado. Ele foi suspenso ontem pela Conmebol pelo atraso na volta do intervalo contra o Peñarol e será substituído pelo auxiliar técnico Leomir.

Precisando de apenas um empate para classificar-se às oitavas de final, o time brasileiro busca o resultado para não ter que decidir na última rodada, contra o Peñarol, no Uruguai.

Do outro lado, A LDU faz jogo de vida ou morte. Para se manter em condições de avançar para a próxima fase, apenas a vitória interessa para a equipe equatoriana, que utilizará o fator caso para tentar somar os três pontos em Quito.

A classificação do Grupo D tem Flamengo e Peñarol com nove pontos, com os brasileiros em vantagem nos critérios de desempate. Já a LDU tem quatro pontos e o San José apenas um.