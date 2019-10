Flacidez facial? Tratamentos enrijecem a pele e até o músculo

Com o envelhecimento, a pele do rosto passa por uma série de alterações que podem causar desconforto estético e uma delas é a flacidez facial. “A partir dos 25 anos de idade nós começamos a sofrer uma diminuição na produção das fibras de colágeno e elastina, além de perda óssea da estrutura responsável por manter todo um conjunto de outros elementos em seu lugar, como os compartimentos de gordura, os músculos e a pele. Conforme essa perda do arcabouço ósseo ocorre, os outros tecidos, antes sustentados por ele, passam a ter dificuldade em se manter no lugar, o que piora ainda mais a flacidez facial”, explica a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Para combater o problema, confira três novidades em tratamentos para serem feitos em consultório e em casa:

Up Face para conferir mais firmeza

Mais específico para flacidez, inclusive muscular, o Up Face é um protocolo que combina o ultrassom microfocado DermAction com a aplicação intraoral do laser Erbium, ambos da plataforma Solon. A vantagem da união entre as duas tecnologias é o tratamento global da parte inferior do rosto, com ação muscular, dérmica profunda e superficial para dar fim à flacidez e outros sinais da idade que surgem na região. O ultrassom microfocado entrega pontos de coagulação térmica em uma série de linhas em duas profundidades: tanto na derme profunda, quanto na camada muscular.

Já o laser Erbium é aplicado de forma intraoral para rejuvenescer a pele de dentro para fora. “O laser Erbium intraoral age nos músculos faciais que ficam aderidos à mucosa interna da boca e promove um choque térmico no músculo que gera o encurtamento das fibras musculares com consequente contração e efeito lifting da pele”, afirma o médico.

Com apenas uma sessão, o resultado é o tratamento completo da flacidez, com melhora também nas rugas periorais e do sulco nasogeniano.

Biofrequency 4D

Biofrequency 4D promete devolver mais firmeza à pele facial por meio da associação de uma radiofrequência poderosa e a aplicação de bioestimuladores de colágeno. De acordo com a dermatologista Kédima Nassif, o procedimento começa com a tecnologia 4D (com radiofrequência multipolar, pulso magnético, controle térmico e sucção ajustável para ação profunda). Por meio do calor, as fibras existentes se contraem, enquanto também há estimulação de novo colágeno. Na sequência, entra em cena o bioestimulador de colágeno, como a hidroxiapatita de cálcio. O tratamento não é agressivo e o tempo de recuperação é curto. São necessárias oito sessões semanais de radiofrequência, enquanto a aplicação do bioestimulador pode ser feita na primeira sessão. “Os resultados do bioestimulador são gradativos, ou seja, surgem aos poucos em até três meses após as aplicações”, diz a médica.

Ageless Wonder

Para usar em casa, o aparelho portátil Ageless Wonder é excelente para flacidez de pele, uma vez que promove uma “musculação facial”, tonificando músculos e promovendo firmeza. Segundo a dermatologista Natássia Pizani, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Ageless Wonder age aumentando o tônus da musculatura facial, no intuito de combater a flacidez e a hipotrofia da musculatura, como uma ginástica facial. “Aliando a tecnologia EMS a um inteligente processador de eletroestimulação facial, o dispositivo envia uma sequência de impulsos elétricos através de eletrodos posicionados sobre a pele de modo a causar contrações musculares involuntárias que ajudam na tonificação facial e rejuvenescimento”, explica a médica. É recomendado o uso quatro vezes por semana, durante 15 minutos em cada um desses dias e em cada área a ser tratada. Os primeiros resultados surgem após dez semanas de uso, de acordo com avaliações clínicas.