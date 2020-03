Fiscais da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, da Fiscalização de Postura, guardas municipais e policiais militares se reuniram nesta terça-feira (24), no Centro Cultural Schubert, para alinhar a fiscalização das medidas previstas nos decretos para o enfrentamento do coronavírus em Umuarama. “Vamos trabalhar com equipes compostas e manter fiscalização constante. Os decretos devem ser respeitados para que as medidas tenham efeito”, apontou o prefeito Celso Pozzobom.

