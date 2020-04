Firás Fahs volta aos treinos e busca aprimorar os reflexos

Depois de quase um mês recluso em casa em função da pandemia do coronavírus, Firás Fahs, da equipe Cellshop/SOS Proteção, voltou aos treinos de kart nesta semana. Ele treinou segunda-feira no Adrena Kart, em Foz do Iguaçu, e irá à pista três vezes por semana, buscando aprimorar os reflexos.

Segundo Firás Fahs, os treinos terão que seguir as recomendações das autoridades de saúde, com uso de máscaras, somente um preparador e auxiliar, álcool em gel à disposição no boxe. Os treinos também são agendados para evitar aglomerações, mas programou treinar três vezes por semana até que tudo volte ao normal e possa se deslocar para treinos e competições no Kartódromo Speed Park, em Birigui, interior de São Paulo, local do Campeonato Brasileiro de Kart.

Firás destaca que, neste momento, a preocupação é manter a forma e aprimorar os reflexos. “Durante os dias em que fiquei em casa, treinei no simulador, mas não é a mesma coisa da pista. Vamos torcer para que o coronavírus vá embora logo e que possamos voltar a competir. Muita coisa terá de ser ajustada e, possivelmente, haverá coincidência de datas. Teremos que nos adaptar, mas, no fim, tudo terminará bem”, frisa Firás Fahs.