Firás Fahs volta ao palco de seu primeiro campeonato nacional

Firás Fahs, da equipe Cellshop/SOS Proteção, está de volta ao palco de sua primeira competição. Até sábado ele disputa a 21ª Copa Brasil de Kart no Kartódromo Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina, circuito que está bastante familiarizado.

Em 2017, Firás disputou sua primeira competição nacional ao participar do Brasileiro daquele ano. Ele foi destaque da categoria Mirim, concluindo a competição em nono lugar, constituindo-se no melhor paranaense na competição, mas foi o quinto mais rápido quarto treino livre. Foi quinto na terceira prova classificatória e sexto na segunda.

Firás frisa que a expectativa para a Copa Brasil é muito boa, especialmente depois de ter feito um excelente brasileiro, quando conquistou o quarto lugar da categoria Cadete, porém, disputou o título até as voltas finais, quando, na tentativa de assumir a liderança, terminou levando um toque e viu o grito de “É campeão!” ir embora. “O pensamento é ser campeão da Copa Brasil. Fizemos bons treinos no mês passado e boas participações na Copa SPR. Será uma competição no nível do Brasileiro e os adversários serão quase os mesmos. Será importante não se envolver em batidas nem enroscos nas primeiras baterias. Assim, há grandes possibilidades de brigar pelo título na bateria final”, acentua o piloto de Foz do Iguaçu.