Fim das lixeiras:  Lixo se transforma em renda para catadores

Assis Chateaubriand – Já foi o tempo em que lugar de lixo era só a lixeira. Com as questões ambientais cada vez mais em alta, a palavra de ordem é reaproveitamento. E essa filosofia é posta em prática pelos catadores de lixo reciclável de Assis Chateaubriand, que já comercializaram através da Associação de Catadores de Materiais Reciclados 38 toneladas de materiais recicláveis entre papel, plástico, vidro e metal.

Esse montante se transformou em uma arrecadação de R$ 17 mil, dividida entre os 18 associados em partes iguais, de acordo com os dias trabalhados de cada um. A meta é chegar a 70 toneladas até o mês de dezembro, dobrando o volume atual, inclusive de renda.

Ainda é pouco

“Todos os meses são geradas aproximadamente 160 toneladas de materiais reciclados e no momento só conseguimos reciclar 25% desse total”, detalha o secretário de Meio Ambiente, José Vieira Neto, que pede à população para que coloque seus materiais nos dias corretos, de acordo com o calendário da coleta seletiva, ajudando os associados nesse importante trabalho.

Com esse trabalho, as 18 pessoas que atualmente atuam no local conseguem tirar o sustento de suas famílias. Para o secretário “ainda há muito a se fazer para que a meta seja alcançada”.

Depois de coletados, são encaminhados para a Unidade de Valorização de Reciclados (UVR), onde são novamente separados em cerca de 20 tipos diferentes de materiais, antes de serem prensados e comercializados.