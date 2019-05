Filhotes de R$ 1,3 mil são recuperados

A Polícia Civil de Cascavel recuperou dois filhotes de Bulldog Francês, cada um deles avaliados em R$ 1.300. Os animais teriam sido produto de um golpe aplicado contra uma mulher de 32 anos, que teria comprado os dois cachorros e feito o pagamento via transferência bancária pelo celular, mas o valor não teria sido creditado na conta da vítima. Os cães foram encontrados com uma terceira pessoa, a princípio não envolvida no golpe, no Loteamento Siena, em Cascavel. O autor do golpe já foi identificado.