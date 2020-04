Filé de tilápia Copacol à portuguesa

INGREDIENTES:

400 g de filé de tilápia Copacol

6 batatas cozidas sem casca

Azeitonas pretas a gosto

3 pimentões coloridos (verde, vermelho e amarelo)

4 tomates

4 dentes de alho

200 ml de azeite de oliva

Pimenta-do-reino a gosto

Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Corte as batatas, os tomates e os pimentões em rodelas. Reserve.

Tempere os filés de tilápia com sal e pimenta.

Numa assadeira refratária, coloque as batatas e os tomates já cortados, tempere com um pouco de sal, em seguida coloque os filés de tilápia e os dentes de alho, acrescente os pimentões e as azeitonas pretas, regue com azeite de oliva.

Asse em forno preaquecido a 200°C de 30 a 35 minutos.