Fiep pede mudanças para tornar negócios mais competitivos

Curitiba – Os industriais paranaenses esperam, com expectativa, uma visita do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Estado. O convite foi feito a ele pelo presidente do Sistema Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), Edson Campagnolo.

Segundo Campagnolo, o encontro com Guedes ainda não tem data definida, mas estará pautado na reforma da previdência e medidas que deverão ser adotadas para tornar o ambiente de negócios mais competitivos com anseios que serão apresentados pelos industriais.

A expectativa é para que Guedes anuncie quatro dessas medidas ainda neste mês que deverão trazer reflexos imediatos, como a desburocratização e mudanças no E-social que, segundo o próprio setor produtivo, da forma como está emperra o desenvolvimento e a desburocratização e a simplificação para as contratações. “A retomada do crescimento depende dessas ações. É preciso facilitar a contratação para a retomada dos empregos”, reforçou.

Campagnolo reconhece que mudanças efetivas, sobretudo no ambiente de negócios, só ocorrerão de fato após a reforma da Previdência, que tramita na Câmara dos Deputados, mas as reformas prometem não parar por aí. “Depois será a reforma tributária. Talvez nem tenha como amplo reflexo a redução dos impostos, mas a simplificação tributária com algumas medidas que possam desonerar parte das cadeias produtivas e tornar produtos mais competitivos internamente e competitivos para a exportação”, sugere.

Entre as reivindicações do setor e que se espera anúncios por Paulo Guedes estão a desburocratização das chamadas NRs (Normas Reguladoras) e possíveis mudanças na lei que determina a contratação de menores aprendizes ou deficientes físicos por empresas e indústrias. “É preciso seguir uma característica local. Há casos em que indústrias precisam contratar deficientes físicos, mas não há deficientes em busca de emprego naquela cidade e o empregador pode ser penalizado por isso. Essas características precisam ser analisadas”, explica.