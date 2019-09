Festival de Talentos traz música, dança e poesia

Talento – aptidão natural, algo como uma inteligência excepcional, ou uma habilidade que pode ser adquirida. Com foco nessa definição trazida no dicionário, e visando descobrir e lapidar novos talentos, a Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Cascavel, promoveu a sétima edição do Festival de Talentos, envolvendo todos os cursos. No palco teve canto, instrumental, dança e poesia.

A organização ficou a cargo do Piae (Programa Institucional de Atenção ao Estudante). Acadêmicos e o coral de funcionários da Unipar deram um show, reunindo gêneros, ritmos e estilos. Foram inúmeras apresentações, uma delas da Bateria Zebratuque, composta por membros da Atlética Zebrão.

O grupo ressalta que o sentimento foi de conquista, emoção e nervosismo a flor da pele, e declara: “Essa foi nossa primeiríssima apresentação, a primeira de muitas; é um dia de agradecimentos, em especial à nossa mestre e todos os nossos ritmistas, que se esforçaram para uma boa apresentação. Preparem-se, pois tem muita coisa boa por vir, o Zebratuque chegou”.

Na oportunidade, estudantes de Psicologia falaram sobre a representação da Universidade junto ao CRP (Conselho Regional de Psicologia). Outra ação promovida pelo curso foi a Feira de Adoção de Animais, em parceria com o Grupo Ampare – Amigos Voluntários dos Animais. A Universidade iniciou, ainda, campanha de arrecadação de ração, tendo arrecadado 500kg em menos de um mês.

“Foram duas noites de boas apresentações, de artistas dedicados à música e expressão corporal. Além de revelar talentos, foi uma oportunidade para aprimorar a arte, que é sempre agente da criatividade”, afirma o coordenador do Piae, o pedagogo Renato Domingues, destacando o apoio ao evento por parte da DEGCD (Diretoria Executiva de Gestão da Cultura e Divulgação Institucional).