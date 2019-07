Festival de Música completa 30 anos

Começa neste domingo (14) e segue até o dia 21 a 30ª edição do Festival de Música de Cascavel. O Festival é uma realização da Secretaria de Cultura e Esportes de Cascavel com o apoio da Unopar (Unidade do Lago), Sanepar, Conselho Municipal de Políticas Culturais de Cascavel, Icac (Instituto Curitiba de Arte e Cultura), Correnteza Cultural (Itaipu), Rede Regional de Cultura e Patrimônio da BP3 (Itaipu), Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, Itaipu Binacional e governo do Estado.

“Há 30 anos o Festival de Música de Cascavel vem mantendo o ritmo e dando o tom, por isso a secretaria convida toda comunidade para participar das comemorações, neste domingo, com a Orquestra Sinfônica do Paraná, às 20h, no Teatro Municipal Sefrin Filho”, convida o secretário de Cultura e esportes, Ricardo Bulgarelli.

Ingressos

Os ingressos poderão ser trocados a partir desta sexta-feira (12), no Teatro Municipal Sefrin Filho, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h. Só será permitida a troca de dois ingressos por pessoa para cada noite de espetáculos no Teatro.

A programação artística é gratuita e a Secesp sugere a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado às famílias previamente cadastradas no Provopar Cascavel.