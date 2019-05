Festival Cultural de Integração será quinta-feira em Foz do Iguaçu

Atividades de artes cênicas, música, dança, mostra de filmes, exposição, além de oficinas e apresentações de cultura popular, compõem a programação da segunda edição do Festival Cultural de Integração da Unila. O evento será nesta quinta-feira (23), a partir das 15h, na unidade do Jardim Universitário (Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000). As atividades são gratuitas e abertas ao público.

Na abertura do evento, será realizado um ritual de agradecimento à Pachamama (“Mãe Terra”). Outro destaque é uma exposição interativa sobre Migração – tema do Festival, que também tem como foco a temática da interculturalidade. Haverá também oficinas de músicas e danças da América Latina, de turbantes, maracatu, pintura, squeezer e capoeira.

“O Festival nasceu com a proposta de acolhimento dos estudantes. Este ano, nos mobilizamos para que o evento contribuísse para fazer uma ponte entre a Universidade e a comunidade de Foz do Iguaçu”, explica Lívia Brito, estudante de Relações Internacionais da Unila e uma das organizadoras do Festival.

Nesta edição, o Festival recebe cerca de 200 estudantes do ensino médio de três escolas públicas de Foz do Iguaçu: Ipê Roxo, Paulo Freire e Flávio Warken. As apresentações ficam por conta de um grupo de discentes da Unila de países como Colômbia, Brasil, Paraguai, Argentina, Haiti e República Dominicana, além de membros da comunidade da cidade.

“O evento fortalece a missão da Unila, que tem como um dos eixos a interculturalidade. Entendemos que a cultura passa de forma transversal às diferentes áreas de formação dos estudantes; é na cultura que essas diferentes áreas da Unila se encontram”, diz Michele Dacas, coordenadora do Núcleo de Integração e Cultura. Nesse sentido, “o Festival é uma forma de tornar visíveis a diversidade e o potencial cultural que a Universidade tem”, complementa.

Serviço:

2º Festival Cultural da Integração da Unila

Data e horário: 23 de maio (quinta-feira), das 15h às 22h

Local: UNILA – Jardim Universitário (Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1000)

Aberto ao público e gratuito