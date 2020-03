Ferj peita Fla e Vasco e para Carioca por 15 dias

Rio de Janeiro – A duas rodadas do fim da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro anunciou, ontem (16), que o campeonato estadual está suspenso por 15 dias, assim como as demais competições organizadas pela entidade, para a prevenção contra a pandemia do novo coronavírus.

Além disso, as competições que ainda não começaram estão adiadas. A Federação carioca também recomendou aos filiados que interrompam e suspendam todas as atividades do departamento de futebol, tais como, treinamentos e quaisquer outras ações que implique em aglomeração, principalmente em ambientes fechados.

A decisão foi tomada em reunião no início da tarde, e o resultado contrariou o que inicialmente queriam Flamengo e Vasco, que depois, na votação, decidiram pela paralisação.

ARGUMENTO

O Boavista também era contra a paralisação, assim como os demais times de menor investimento e a dupla Fla e Vasco, e depois votou favorável – a decisão foi unânime. O presidente da equipe, João Paulo Magalhães, explicou o porquê da opção inicial pela continuidade: “em sete dias conseguiríamos terminar o turno e homologar o resultado do campeonato, o que era é importante esportivamente e financeiramente, pois ter que esperar 10, 15, 30 ou 50 dias, porque ninguém sabe como vai ser, gera muito custo, com os clubes todos treinando, em compasso de espera. Gostaríamos de ter terminado o campeonato em sete dias, porque a epidemia está contida, pequena, apesar de ser muito grave, mas vamos acatar a decisão da Federação e aguardar o que vai acontecer”.

Gaúcho também para

O Campeonato Gaúcho 2020 também está suspenso por 15 dias, desde ontem, como prevenção e combate a propagação do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Outra medida anunciada pela Federação local foi a criação de um gabinete de crise para monitorar, em tempo integral, o avanço dos casos da doença no Estado. A data de retomada das competições estará condicionada às orientações governamentais a serem expedidas em matéria de Saúde Pública.