Feriado de Natal: Visitante de número um milhão da usina de Itaipu é do interior de São Paulo

No comecinho da tarde desta quarta-feira (25), feriado de Natal, a usina de Itaipu recebeu o visitante de número um milhão. José Fernando Bettili, acompanhado da mulher Luzia e dos filhos Alyssum e Nicolas, de Santa Barbara do Oeste (SP), entrou para a história do turismo da usina.

O Complexo Turístico Itaipu (CTI), margem esquerda, organizou uma pequena recepção para comemorar mais esse marco. A expectativa agora é bater, entre os dias 30 e 31, o recorde anual de 2018, quando a usina registrou quase um milhão e 30 mil turistas.

Foi uma grande festa. A família está de férias e ainda não conhecia Foz do Iguaçu. Todos ficaram encantados com a recepção. “É um presentão de Natal. Ficamos muitos felizes com a surpresa”, disse José Fernando.

Na gestão do diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna, o turismo não só interno, mas também o que dá suporte a todo o segmento na fronteira, tem recebido inúmeros investimentos.

“O turismo é o carro-chefe da economia local e temos obrigação de apoiar iniciativas que coloquem cada vez mais Foz do Iguaçu no cenário mundial de destaque como destino turístico”, diz Silva e Luna.

No ano que vem, Itaipu iniciará um cronograma de obras de melhoria de infraestrutura e embelezamento dos atrativos da hidrelétrica. O ano 2020 marcará o começo da grande transformação dos atrativos da usina, com muitas novidades.