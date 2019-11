Feriado da Proclamação da República levará 254 mil veículos para a BR-277

A Ecocataratas já planejou sua operação para o feriado prolongado da Proclamação da República. A concessionária espera que aproximadamente 254 mil veículos circulem pela BR-277 entre Foz do Iguaçu e Guarapuava.

Os dias com maior circulação de veículos deverá ser na quinta-feira (14) com acréscimo de 34,4% e no domingo (17) com 54,3%, se comparado a dias normais, ou seja, sem feriado.

Diante da previsão, o gerente de Atendimento ao Usuário da Ecocataratas, Marcelo Belão enaltece que, “o ideal é seguir viagem com calma, sem pressa e evitar ultrapassagens em locais proibidos”, explica.

Restrição de tráfego e Obras

A Policia Rodoviária Federal (PRF) informa que haverá restrição de tráfego para veículos de carga e veículos portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET), os quais não poderão circular em rodovias federais de pista simples nos seguintes dias e horários: quinta-feira (14) das 16h às 22h, sexta-feira (15) das 06h ás 12h e domingo (17) das 16h às 22h. Em relação às obras executadas na rodovia, a concessionária informa que na quinta-feira (14) haverá obras com barreira até ás 12h. Após esse horário, será realizado somente serviços emergenciais.

Turismo

Neste feriado, aproveite os atrativos e as opções de turismo realizando um passeio pelo nosso estado. Entre Foz do Iguaçu e Guarapuava, existem diversas opções de lazer para curtir com os amigos e em família, isso sem falar do roteiro de compras na fronteira com o Paraguai e a Argentina.

Independente do roteiro escolhido, a Ecocataratas orienta para que, antes viajar, o motorista realize a revisão mecânica completa do seu veículo. Outros cuidados importantes são as condições de transportes de crianças e animais, com uso de equipamentos adequados e próprios para cada faixa etária. Lembre-se de usar o cinto de segurança e nada de ingerir bebida alcoólica e nem usar o celular durante a direção.

Cartão de Débito

Os motoristas que viajarem no trecho de concessão da Ecocataratas, tem a disposição mais uma opção para pagamento da tarifa de pedágio. Além das formas tradicionais como: dinheiro, dispositivos de pedagiamento eletrônico (pistas automáticas) e o vale pedágio o motorista pode pagar a tarifa com o uso de cartão de débito, essa opção visa garantir maior segurança e facilidade aos usuários que trafegam pela rodovia.