Feng Shui: Cuide bem da energia da cama para dormir bem

Se energeticamente a cama apresentar algum tipo de problema, quem será afetado negativamente é quem nela dorme. Pelo Feng Shui e pela Radiestesia, pode-se encontrar e identificar as causas destes problemas energéticos, leia algumas dicas que podem te ajudar:

A cama nunca poderá ficar de frente para a porta do quarto, pois nesta posição a cama recebe muita energia Chi, que entra pela porta, e ficará com muita energia. Cama muito energizada pode deixar a pessoa com o sono muito agitado ou conturbado, por exemplo. A pessoa poderá ter muita insônia, preocupação, poderá acordar mais cansada do que quando foi dormir, etc. Mas atenção: quando falamos em cama de frente para a porta do quarto significa cama alinhada frontalmente com a porta.

A cama pode ficar debaixo de uma janela sem problema algum. Se a pessoa se sente desprotegida por ter uma janela atrás da cabeceira da cama ou ao lado, é só fechar a cortina ou a janela e, se sentirá protegida.

Se a parede em que a cama está encostada passarem os canos de esgoto e do vaso sanitário, o ideal é que você a troque de lugar, pois neste caso, ocorre o roubo de energia. Caso for uma parede por onde não passe nenhum tipo de encanamento, pode posicionar a cama sem problemas.

Quando a cama fica alinhada com a porta de um banheiro, corre o risco de ter a energia roubada. Cama sem energia é sinônimo de pessoas acordando cansadas e sem ânimo. Neste caso, a melhor solução é manter a porta do banheiro sempre fechada ou, se possível, mudar a cama de lugar. Com essas informações você pode se sentir mais tranquilo e ter uma noite de sono mais agradável.