Feminicídio: Acusado de matar por tráfico vai a júri

Acusado de matar a esposa porque ela teria se descuidado do trabalho em um ponto de tráfico de drogas, Jeferson Tonin Magalhães dos Santos será julgado hoje pelo crime de feminicídio, no Fórum Estadual de Cascavel.

Ele é acusado de matar Caline Alves Pires de Morais com sete tiros. O crime aconteceu no Bairro 14 de Novembro em março do ano passado.

De acordo com os autos do processo, o assassinato teria ocorrido porque Jeferson e a família atuavam no tráfico de drogas na região e Caline deveria ficar em casa durante todo o dia para assumir a posse da droga guardada no local caso uma abordagem policial acontecesse, já que ela não tinha passagem policial.

Na data do crime, Caline teria saído de casa por alguns minutos, deixando o ponto de tráfico com a irmã de Jeferson, já condenada pelo crime de tráfico de drogas. Quando a vítima voltou á residência foi surpreendida pelo acusado, que a agrediu verbalmente e retirou do colo dela o filho de 2 anos do casal, e a obrigou a entrar no quarto onde a matou com sete tiros.

As qualificadoras do crime são motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, já que ela foi executada. Jeferson também é acusado de um homicídio registrado em Joinville (SC). Ele está detido no Complexo Médico Penal de Pinhais e deve participar do júri por videoconferência. Ele está preso há cerca de cinco meses. Jeferson estava foragido e foi detido em janeiro, após se envolver em um acidente grave na BR-163, em Quatro Pontes.