Felipe e Caíto Carvalho esperam subir no campeonato em Goiânia

Os irmãos Felipe e Caíto Carvalho, da equipe Sensei/Biowhats/a3q Laboratório/Posto Maçarico/Box 3/Polina/Brutos Autopeças, disputam neste fim de semana a sétima e penúltima etapa da Copa HB20, em Goiânia, com o pensamento de subir na classificação do campeonato. Felipe é sexto no campeonato, com 63 pontos, e Caíto o oitavo, com 57.

Felipe diz que terminar as duas provas de Goiânia está bom demais. “Indo ao pódio entre os três primeiros nas duas provas, ganharemos algumas posições na classificação do campeonato. Isso será importante para tentar em Interlagos, na final da temporada, terminar o campeonato entre os quatro mais bem colocados”, diz Felipe.

Caíto Carvalho também espera uma boa performance em Goiânia e frisa que, nesses momentos decisivos do campeonato, o importante é não se envolver em toques e acidentes. Pontuar é fundamental.

Caíto irá largar na pole position da segunda prova do Velopark adiada para Interlagos em função da chuva no fim de semana da etapa gaúcha.

Classificação

A classificação da categoria Pró é a seguinte: 1º) Raphael Abbate, com 124 pontos; 2º) Diego Augusto, 112; 3º) Adriano Rabelo, 96; 4) Odair Santos/Edgar Favarin, 91; 5º) Roger Sandoval, 71; 6º) Felipe Carvalho, 63; 7º) Caíto Carvalho, 57; 8º) Fernando Júnior, 51; 9º) Vitor Genz, 40; e 10º) Lucas Bornemann/Cristiano Bornemann, com 39 pontos.

Enceramento

O Kart Clube de Cascavel encerra a temporada no próximo dia 1º, quando promoverá o Encontro de Kartistas. Toda a programação será no domingo, com provas nas categorias Cadete, F-4 Original, F-4 Força Livre, 125 Sprinter e 125 Sênior. As inscrições já podem ser feitas com Cleocir pelo celular (45) 9 9968-7176. A entrada do público será um quilo de alimento.

GP Brasil

O GP Brasil de Fórmula 1, disputado domingo, em Interlagos, foi um dos melhores dos últimos anos. Na pista, vitória de Max Verstappen e muitas emoções. O publico foi de 158.213 pessoas nos três dias, só perdendo para o GP de 2001, quando 174 mil pessoas estiveram em Interlagos.

Briga

Agora a briga entre São Paulo e Rio de Janeiro para ser sede do GP Brasil a partir de 2021 se acirra. Mesmo ainda tendo que construir um autódromo, o Rio de Janeiro oferece US$ 35 milhões (R$ 146 milhões) à categoria. São Paulo fez uma proposta de US$ 20 milhões (R$ 84 milhões), mas está em negociações abertas. O governador João Dória já disse que a Fórmula 1 não sai de São Paulo.