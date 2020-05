Felicidade do Idoso realizará reunião on-line da melhor idade

As reuniões semanais com grupos da terceira idade promovidas pelo programa Felicidade do Idoso, da Secretaria de Assistência Social de Cascavel, estão suspensas por conta da pandemia de covid-19, sem previsão de retorno.

Nesta semana, no entanto, o programa decidiu realizar a primeira reunião on-line da melhor idade.

De acordo com Emílio Fernando Martini, coordenador do programa, a reunião ocorrerá nesta sexta-feira (8), às 14h. “Temos que começar a estimular eles nessa prática porque não há previsão do retomarmos das reuniões presenciais”, explica.

Nessa primeira reunião, além dos líderes de grupos, podem participar todos os idosos de Cascavel que tenham acesso à internet, mesmo que não participem de grupos de idosos.

COMO PARTICIPAR

A reunião será feita pelo Zoom, aplicativo que é baixado no celular ou no computador. Quem ainda não sabe como participar nem tem o link de acesso, deve ligar para os telefones (45) 99158-2343 e (45) 3392-6385, e participar do grupo de whats FELICIDADE DO IDOSO VIRTUAL.

Clique aqui e acesse o link para quem já tiver o zoom baixado.