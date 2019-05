Felicidade do Idoso: 7ª edição deve reunir pelo menos 1,5 mil participantes

Pelo menos 1,5 mil pessoas são aguardadas para a 7ª edição do Programa Felicidade do Idoso, que será realizada nesta quinta-feira (23), no Parque de Exposições Celso Garcia Cid em Cascavel. O evento é promovido pela Secretaria de Assistência Social, com o objetivo de oferecer lazer e cidadania para a terceira idade.

Até o fim de 2019, ainda devem ocorrer mais duas edições do programa: uma em agosto e a outra em outubro. São esperados idosos de Cascavel, Boa Vista da Aparecida, Rio do Salto, Juvinópolis e Corbélia, que após o credenciamento, às 8h, poderão participar de atividades culturais, de saúde, esportivas, ocupacionais, além de serviços oferecidos como corte de cabelo, assistência do Procon e exame de catarata.

Um vale-almoço é oferecido para os idosos, com retirada às 10 horas. A refeição será servida a partir das 12h30. Os participantes devem levar talheres e garrafa de água.

Após o almoço, às 14 horas, as atividades retornam com jogos, mateada, música e dança, exposição de carros, cadastro único artesanato e recreação. As atividades seguem até as 17h.

A novidade desta edição será o sorteio de 35 passeios para conhecer a sede náutica da Associação Atlética Comercial, em Boa Vista da Aparecida e participar do bingo, à tarde, com o grupo de idosos daquela localidade, no dia 11 de junho, totalmente gratuito.