Federação adia todas as partidas do Carioca

Rio de Janeiro – Um novo adiamento de partidas do Campeonato Carioca foi anunciado, no fim de semana, pela Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). Por meio de nota oficial, a entidade postergou todas as partidas da quarta rodada para sexta-feira (26) e sábado (27).

A alteração vale para os quatro confrontos, sendo que dois deles estavam marcados inicialmente para esta quarta (24) e quinta-feira (25), respectivamente Vasco x Macaé, e Madureira x Resende.

De acordo com a Ferj, a decisão de adiar os jogos cumpre as determinações do decreto do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que proíbe competições esportivas com portões fechados até o dia 25 de junho.