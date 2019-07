Fecivel: 1ª turma de Economia se encontra 35 anos depois

A primeira turma de Economia da Fecivel de Cascavel – hoje Unioeste – promoveu um encontro para comemorar os 35 anos da formatura.

O curso foi criado em 1980, sendo reconhecido em dezembro de 1982. Foi o oitavo implantado na então Fecivel. A primeira turma prestou vestibular em setembro de 1980 e um mês depois já estavam estudando. A colação de grau ocorreu em 28 de julho de 1984.

Dos 52 bacharéis daquele ano, 39 participaram do encontro com familiares e ex-professores da turma e autoridades institucionais da Unioeste e do Corecon-PR. Essa turma já havia se reunido nos aniversários de 20 e de 25 anos de formatura.

A maioria da Turma 1984 ainda vive em Cascavel e nas cidades vizinhas do oeste. Mas muitos vieram de fora, inclusive de Santa Catarina, São Paulo, Bahia e Mato Grosso.

Encontro de gerações

A participação de alunos integrantes do Centro Acadêmico de Economia teve como objetivo promover uma integração geracional entre os antigos pioneiros e desbravadores do curso, com a atual geração de estudantes que têm o compromisso de levar adiante o curso e os estudos de economia da Unioeste.

Em meio a muita conversa e histórias sendo lembradas, um dos pontos altos da noite foi a entrega do certificado de participação do encontro e de um exemplar de lembrança com o símbolo do economista, produzida artesanalmente, única e exclusivamente para o evento.

Participações especiais

Os ex-professores especialmente convidados como presença de honra que compareceram ao evento foram os professores Carlos Calssavara, Erasto de Mellos (Nome de Turma), Ilka Viana, Jaime Fabro, Paulo Beppu, Ruy Marcolin, Susana Kasprzack e Takao Koike. Todos eles foram professores da Turma 1984.

Como autoridades institucionais compareceram o presidente do Corecon-PR, Carlos Magno Bitencourt, o reitor da Unioeste, Paulo Sérgio Wolf, o diretor do Câmpus de Cascavel, Alexandre Webber, o diretor do CCSA, Geysler Bertolini, o coordenador do Colegiado de Ciências Econômicas, Luís Garcia, além dos representantes do Centro Acadêmico Sérgio Lopes (Ciências Econômicas) e os estudantes Kaio Strelow, Kilma Rangel e Adriele Rodrigues, os quais também formaram a equipe do cerimonial do evento.