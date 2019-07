FC Cascavel retoma treinamentos

Na preparação para encarar os adversários durante o Campeonato Paranaense, a equipe Sub 19 do FC Cascavel retomou os treinamentos diários no CT do clube, com duas a três atividades por dia visando ao próximo duelo da equipe.

Tanto comissão técnica quanto jogadores estão focados para a próxima partida, por isso o ritmo intenso de treinamentos, sempre buscando a evolução física, tática e técnica.

A equipe cascavelense busca a reabilitação contra o Operário de Ponta Grossa, depois da derrota para o Paraná Clube na estreia dessa fase por 1 a 0, jogando fora de casa. Coritiba e Paraná lideram o grupo com três pontos, FCC e Operário dividem a lanterna.

O jogo, válido pelo primeiro turno da segunda fase, será no Estádio Olímpico neste sábado, às 10h.