FC CASCAVEL | Líder treina para desafiar adversário embalado

Equipe de melhor aproveitamento no Paranaense de Futebol 2020, com 83,3% dos pontos disputados conquistados, o líder FC Cascavel volta aos trabalhos nesta terça-feira (11) de olho no próximo compromisso, marcado para domingo (16) em Paranaguá, contra o quarto colocado Rio Branco. O adversário é quem tem a melhor sequência no campeonato fora os cascavelenses.

O Leão da Estradinha vem de três vitórias consecutivas, enquanto a Serpente Aurinegra venceu seus últimos cinco jogos. Nesse critério, entre eles estão vice-líder Coritiba e o terceiro colocado Operário. O Coxa é o único invicto no Estadual, mas acumula duas vitórias seguidas. Já o Fantasma não perde há quatro partidas, mas também vem de apenas duas vitórias seguidas.