Para fechar com chave de ouro a Promoção Sócio Torcedor, o Presidente do FC Cascavel, Valdinei Silva entregou nessa segunda-feira (01), a chave de um apartamento novinho para o sortudo, Arley Mozel contemplado com um imóvel no valor de R$120 mil.

A promoção Sócio Torcedor também sorteou vários prêmios durante a campanha. A entrega foi feita em um café da manhã que contou com a presença de vários acionistas do clube e integrantes da diretoria.

Veja como foi a entrega: