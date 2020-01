FC Cascavel e Cascavel CR têm semana cheia no Olímpico

Cidade do interior do Estado com mais representantes na Primeira Divisão do Paranaense de Futebol 2020, Cascavel entrará de vez na competição nesta semana, com jogos válidos pelas 2ª e 3ª rodadas, desta quarta-feira (22) a domingo (26).

Serão três partidas em cinco dias: FC Cascavel x Operário nesta quarta-feira (22), Cascavel CR x Paraná na quinta-feira (23) e o Clássico do Guizo, o dérbi local, no domingo, às 16h.

Para isso, o gramado do estádio cascavelense passou por cuidados especiais nos últimos meses. Afinal, em toda a primeira fase do Estadual, serão 10 jogos e cerca de 20 sessões de treinos – totalizando 30 datas – em 47 dias. Nesse período, o Estádio Olímpico só não receberá programação alguma na 4ª (dias 29 e 30 de janeiro) e na 11ª rodada (15 de março) do Estadual.

Serpente Aurinegra

Após estrear no Paranaense de Futebol 2020 fora de casa e com derrota para o Coritiba, no último domingo (19), o FC Cascavel conta com o fator casa diante do Operário nesta quarta-feira (22), dia no qual debuta diante de sua torcida pela competição. O duelo, válido pela 2ª rodada, está marcado para as 20h, no Estádio Olímpico Regional.

Para este jogo, o técnico Marcelo Caranhato não tem desfalques em relação ao fim de semana, e ainda espera contar com o zagueiro Douglas Mendes, o lateral-esquerdo Quaresma e o atacante Paulo Sérgio, que ficaram de fora da delegação que enfrentou o Coxa para tratar de lesões. O volante Franco é outra opção, após ter a documentação regularizada.

Serpente Tricolor

Para o Cascavel CR, derrotado por 1 a 0 pelo Operário em Ponta Grossa na 1ª rodada, a missão nesta quinta-feira (23) será diante de outro adversário que também busca a primeira vitória no Paranaense 2020, o Paraná Clube.

A Gralha paranista ficou no empate sem gols com o Rio Branco em Paranaguá e chega ao Estádio Olímpico para sua segunda partida seguida como visitante. A diferença é que desta vez conta com o “espião” Allan Aal.

O treinador paranista conhece bem o estádio cascavelense e a Serpente Tricolor, afinal, comandou o Cascavel CR no Paranaense 2019. Sua despedida da equipe foi no último dia 31 de março, na primeira edição do dérbi local, que terminou empatado por 1 a 1.

INGRESSOS

Os ingressos para as estreias dos times cascavelenses em casa no Paranaense de Futebol terão valores distintos. Para as partidas do FC Cascavel (às 20h desta quarta-feira contra o Operário e às 16h de domingo contra o Cascavel CR) os valores são R$ 82 para as cadeiras cobertas e R$ 32 para as arquibancadas, com promoção para ambos os setores para quem for ao estádio com a camisa aurinegra: R$ 42 e R$ 17, respectivamente. Já os ingressos para Cascavel CR x Paraná Clube, às 19h30 desta quinta-feira (23), os valores são R$ 40 para as cadeiras e R$ 20 para as arquibancadas, com meias-entradas a R$ 20 e R$ 10, respectivamente.