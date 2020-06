Família mantém o legado de Delci Damian

Diz um ditado popular que morre o homem e fica a fama. Isso se aplica perfeitamente a Delci Damian, pioneiro cascavelense e um dos mais respeitados desportistas de Cascavel em todos os tempos. Delci, mais conhecido como Darci, faleceu há 11 anos, mas continua vivo na memória daqueles que o conheceram. Hoje o kartódromo leva seu nome.

A família mantém seu legado. O Canto do Chimarão na Damian Auto Center, primeira empresa de Cascavel no ramo de pneus e acessórios e que no último dia 31 de março completou 57 anos de atividades, continua intacto. Os troféus que Damian conquistou nos tempos de pilotos estão todos expostos em uma galeria na empresa.

Juliana Damian diz que, logo após a morte de Delci, a família, liderada pela matriarca Terezinha, ela e suas irmãs Jacqueline e Grazzi, reuniram-se e decidiram que tudo aquilo que Delci pensava seria mantido. E assim está sendo feito, exceto a participação em corridas, mas a família continua representada na pista pelos primos Edoli Caus e por Juliano e Marlon Bastos. “Como eu já trabalhava com ele na empresa, minha mãe e minhas irmãs me escolheram para continuar tocando o ‘boteco’, como ele chamava. Fizemos questão de deixar tudo como estava para que os amigos que nos visitam sintam que o seu jeitão alegre e extrovertido permanece”, conta Juliana.

Como Delci Damian foi delegado da Federação Paranaense de Automobilismo por mais de 20 anos e a Damian era o ponto de referência para os pilotos fazerem seus documentos, clubes solicitarem regulamentos e alvarás de provas, Juliana diz que a família também fez questão de manter como um posto de atendimento da Federação. Delci também integrou a diretoria do Automóvel Clube de Cascavel por mais de 40 anos, mas nunca aceitou ser presidente.

Juliana também destaca que é motivo de orgulho para toda a família vivenciar hoje o quanto Delci foi importante para o automobilismo e que os dias que ele passou no autódromo, viajando para organizar corridas em vários pontos do Paraná, valeram a pena.

Turismo Nacional

A categoria PRO já tem o seu campeão da primeira temporada do Turismo Nacional Virtual. O gaúcho Alberto Brod (FiatArgo) assegurou o título após as quatro corridas disputadas na noite de segunda-feira no Autódromo de Curitiba. O destaque da etapa ficou com Carlos Erwig (Fiat Argo), que venceu três das quatro corridas e garantiu o vice-campeonato, superando Laerton Souza (Hyundai HB20), que terminou o campeonato em terceiro.

Segunda-feira

Nesta segunda-feira será a vez das provas que decidirão o título da categoria Super; e no dia 29 de junho, das categorias A e B, no dia 29 de junho.

Europeu de Kart

Um dos principais pilotos do Brasil no kartismo internacional, o jovem Matheus Ferreira está se preparando para o Campeonato Europeu de Kart CIK-FIA, que tem início marcado para 31 de julho em Zuera, na Espanha. O torneio estava agendado para começar na Suécia, mas a etapa de abertura foi cancelada devido à pandemia do novo coronavírus.