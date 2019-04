Falta de sinalização é causa de acidentes

Moradores e motoristas que passam pela região do Bairro Santo Onofre, em Cascavel, reclamam que a mudança de sentido na Rua Parecis tem causado confusão e acidentes. “O pessoal estava acostumado com um sentido e, como não tem aquelas faixas grandes avisando da mudança, muita gente vai no automático. Tem acontecido várias batidas aqui na rua. É perigoso até pra gente que mora aqui perto e faz caminhada”, relata o morador Edgar Webber.

Na manhã de ontem duas pessoas ficaram feridas em uma batida seguida de capotamento na esquina da Rua Parecis com a Rua Aimorés. Uma mulher de 28 anos teve ferimentos moderados e outra de 56 ferimentos leves e foram encaminhadas ao hospital.

A Cettrans informou que ainda não foi implantado o binário. A Rua Parecis continua com sentido único de circulação. A Cettrans realizou no mês de fevereiro a inversão de paradas obrigatórias em alguns cruzamentos para dar mais fluidez à via. E informou que, assim que o binário for implantado, além da sinalização, ações educativas devem ser feitas no local.