Falcão vem ao oeste para partida amistosa

Toledo – O ex-jogador da seleção brasileira de futsal Falcão estará em Toledo no dia 11 de agosto para o Jogo do Rei, evento festivo que o jogador vem fazendo em várias cidades do Brasil e também no exterior.

Na partida, o público da região verá em quadra o talento do ex-jogador eleito melhor do mundo na modalidade por quatro vezes pela Fifa.

Além de Falcão, fazem parte do elenco atletas e ex-atletas de futebol de campo, youtubers e freestyles. O time adversário ainda será decidido, mas geralmente são empresários ou autoridades do Município.

O jogo está marcado para as 18h do dia 11 de agosto no Ginásio de Esportes Alcides Pan.