Fabricante de uniformes é multado por demora na entrega

Reportagem: Josimar Bagatoli

A Secretaria da Casa Civil, da Transparência, da Prevenção e do Combate à Corrupção aplicou multas de até 20% em relação aos itens que deveriam ter sido entregues aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Cascavel. Ao todo, a Marques Uniformes Profissionais teve como penalidade uma multa de R$ 18,3 mil.

Os valores foram estabelecidos conforme quantidades de itens e atrasos. Por atraso de 68 dias na entrega de 800 saias e 700 bermudas, a multa foi de R$ 2.384; de outras 1.239 saias, 10 dias de atraso, R$ 312 em multa; de 694 saias e 499 bermudas, 20 dias de atraso, R$ 572 em multa; 977 saias, 27 dias de atraso, R$ 666 em multa; 813 saias e 310 bermudas, 44 dias de atraso, R$ 1.206 em multa; 227 saias e 737 bermudas,47 dias de atraso, R$ 1.039 em multa; 665 bermudas, 58 dias de atraso, R$ 857 em multa; 514 saias, 47 dias de atraso, R$ 610 em multa; 783 saias, 58 dias de atraso, R$ 1.147 em multa; 150 saias e 547 bermudas, 96 dias de atraso, R$ 1.063 em multa; 880 bermudas, 116 dias de atraso, R$ 1.034 em multa.

Consta que a empresa não entregou outros itens empenhados – ou seja, solicitados e encaminhados para pagamento pela prefeitura – isso há mais de 67 dias: são 839 bermudas, com multa de R$ 1.243; 438 bermudas, com multa de R$ 649; duas saias, com multa de R$ 3,37 e o último empenho de 1853 saias com multa de R$ 5.247.