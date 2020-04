F-Renault Eurocup divulga calendário provisório

A temporada 2020 da Fórmula Renault Eurocup teria início na próxima semana, em Monza (ITA), mas, em virtude da pandemia causada pelo coronavírus, as etapas iniciais foram adiadas e a previsão no momento é que o campeonato tenha início no fim de junho em Zandvoort (Hol). O brasileiro Caio Collet, que está confirmado na competição, está em São Paulo, fazendo treinos físicos em casa e treinando no simulador. O calendário provisório é o seguinte: 26 a 28 de junho – Zandvoort (Holanda); 9 a 11 de julho – Monza (Itália); 23 a 25 de julho – Spa-Francorchamps (Bélgica); 7 a 9 de agosto – a ser confirmado; 4 a 6 de setembro – Nurburgring (Alemanha); 25 a 27 de setembro – Hungaroring (Hungria); 9 a 11 de outubro – Barcelona (Espanha); 22 a 24 de outubro – Abu Dhabi (Emirados Árabes); 9ª etapa – 7 a 8 de novembro – Hockenheim (Alemanha); e, 10ª etapa – 13 a 15 de novembro – Paul Ricard (França).

