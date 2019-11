Expresso Sicoob retorna à Umuarama

A ação é desenvolvida pelo Instituto Sicoob e faz parte das atividades de impacto social que são realizadas ao longo do ano em diversos municípios do Paraná - Foto: Assessoria

O Expresso Sicoob voltará à Umuarama na próxima segunda-feira (25) oferecendo cursos online em várias áreas do conhecimento para a população, todos gratuitos. As inscrições podem ser feitas em qualquer agência do Sicoob em Umuarama até a sexta-feira (22).

Podem se inscrever pessoas com idade acima de 14 anos, que tenham conhecimento prévio em informática. O ônibus ficará estacionado na praça Miguel Rossafa, área central da cidade, até o dia 29.

A ação é desenvolvida pelo Instituto Sicoob e faz parte das atividades de impacto social que são realizadas ao longo de todo o ano em diversos municípios do Paraná.

Além disso, também é a oportunidade de quem busca reinserção no mercado de trabalho se qualificar e turbinar o currículo. Pessoas de cidades da região também podem participar.

Os cursos disponíveis são: A arte de falar em público; Administração de conflitos nas empresas; Aprenda a administrar seu tempo; Assistente de administrativo; Atendimento nota 10; Atitude Empreendedora; Como combater o estresse e a ansiedade; Como conquistar seu emprego; Como elaborar o TCC; Como fidelizar clientes e Comunicação empresarial; entre outros.

As inscrições podem ser feitas nas agências Sicoob da avenida Presidente Castelo Branco, 4170, fone (44) 3622-4111; na avenida Paraná, 5717, pelo fone (44) 3056-3535 ou na avenida Ângelo Moreira da Fonseca, 2130, pelo fone (44) 3622-1867.