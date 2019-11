Exposição “Musas” leva reflexão de mulheres em superação da violência

Dentro da programação dos 16 Dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher” iniciada em 10 de dezembro, a exposição Musas – Papéis ressignificados, ganha sua segunda edição neste domingo, dia 1º de dezembro, às 16h no Hostel Tetris (Avenida das Cataratas, 639) em Foz do Iguaçu.

A exposição traz os trabalhos de mulheres em superação da violência assistidas pelo CRAM de Foz do Iguaçu (Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência). As oficinas de papel machê foram coordenadas pela psicóloga Rafaela Zago e pela artista plástica, Cleise Vidal.

Além das obras, o evento contará com apresentações musicais com Chai Furmann, dança flamenca com Mônica Nasser e DJ Sthe Magia Negra discotecagem, além de espaço gastronômico e bazar. A entrada é franca.

Arte

A iniciativa é uma parceria entre CRAM, Hostel Tetris e parceiros, unindo ações de enfrentamento à violência, entre diferentes frentes como arte e turismo. “No CRAM desenvolvemos atividades com o objetivo de viabilizar o rompimento do ciclo da violência e emancipação das mulheres. Em Foz o número de atendimento nos casos de violência tem aumentado e precisamos unir ainda mais frentes para que mais mulheres possam buscar apoio técnico especializado”, comentou Kiara Heck, coordenadora do CRAM.

PRODUÇÃO

As reuniões com as mulheres assistidas pelo CRAM aconteceram uma vez por semana com a presença da psicóloga e da artista plástica. O resultado das oficinas com papel machê poderá ser visto na exposição.

Para a artista, a utilização do papel machê possibilitou a cada uma das mulheres, transmitir os sentimentos através da arte. “Leva um tempo até conseguirem transmitir o que sentem. Interagir com elas foi interessante, pois temos realidades tão diferentes, mas a arte nos aproxima de alguma forma”, afirma Cleise.

As peças referem-se a sentimentos comuns de liberdade e leveza, e remetem diretamente a história de cada mulher. “Os encontros nos possibilitaram essa proximidade e também uma reflexão sobre a violência que foram submetidas e ao desrespeito. A arte consegue libertar esses sentimentos”.

10 ANOS DO CRAM

Em 2019 o CRAM completa 10 anos de implementação no município. O Centro Referência em Atendimento à Mulher em Situação de Violência está lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social e pertence à Divisão de Proteção Especial. Em todo estado são somente 10 unidades do CRAM. Foz do Iguaçu é o único da região oeste.

O CRAM tem por objetivo trabalhar o resgate da autoestima, autonomia e emancipação, realizando acolhimento de mulheres em situação de violência.