Expo Rondon 2019: Ingressos para os shows poderão ser trocados por um quilo de alimento

Há 16 dias da Expo Rondon 2019, os preparativos para o evento, que é realizado de 25 a 28 de julho, seguem a todo o vapor. Neste ano, as atrações musicais serão: Luan Santana, Matheus e Kauan e Zezé Di Camargo e Luciano. Todos os shows serão realizados no Estádio Municipal Valdir Schneider e o ingresso para cada um deles poderá ser trocado por um quilo de alimento não perecível (menos sal e fubá) até o dia 22 de julho em Marechal Rondon.

Confira os pontos de troca:

– No escritório da Assemar, localizado junto ao paço municipal de segunda a sexta-feira, das 7h45 às 11h45 e das 13h15 às 17h15.

– Igreja Assembleia de Deus: 8h30 h às 12h /13h30 às 17h.

– Igreja Verdade que Liberta: 8h30 às 12h / 13h30 às 18h de segunda a sexta.

– Igreja Luterana Cristo: 08h às 11h30 / 13h30 às 17h30 (sábado só na parte da manhã e segunda só na parte da tarde).

– Igreja Martin Luther: 8h às 12h / 13h às 17h30 – sábado: 8h30 às 11h30.

– Igreja Congregacional: 8h às 11h30.

– Igreja Quadrangular II: 13h30 às 17h30.

– Igreja Luterana Alvorada: 7h30 às 11h de segunda a sábado.

– Paróquia Sagrado Coração de Jesus: 8h às 12h / 14h às 18h e nos sábados das 8h30 às 11h.

De acordo com o diretor-presidente da PROEM (Fundação Promotora de Eventos), por conta de organização de tudo o que envolve os shows, os ingressos só poderão ser trocados por um quilo de alimento até o dia 22 de julho. “Após esta data, o valor unitário será de R$ 22,00 por show. Já o passaporte para os três shows, terá o custo de R$ 55,00”, explica.

Quem reside longe de Marechal Rondon, poderá fazer a compra do ingresso através da internet, no link disponível em www.exporondon.com.br.

CAMAROTES E ÁREAS VIP

Para os três dias de shows no estádio estão sendo comercializados camarotes (para até 10 pessoas) e áreas VIP (para até seis pessoas). Os valores variam conforme a localização escolhida. A aquisição deverá ser realizada presencialmente na sede da PROEM, no terceiro andar da prefeitura (ao lado do auditório). Mais informações podem ser obtidas no 3284-8866.