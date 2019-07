Exame deve apontar a causa da morte

A Delegacia de Homicídios apura a causa da morte de Dorildo de Lima, 50 anos, encontrado morto no Bairro Periolo, em Cascavel, na noite de quarta-feira (25). A princípio, a suspeita é de que seria morte por causa natural, mas, pelo adiantado estado de decomposição do corpo, foram solicitados exames mais detalhados que devem ser feitos em Curitiba e que vão apontar a causa da morte. Ainda de acordo com a DH, não há prazo para o resultado dos exames, mas ela adiantou que não foi possível verificar sinais de violência no corpo.