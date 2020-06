Ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, o Lalau, morre com suspeita de covid-19

O ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, que era conhecido como Lalau, morreu com sintomas do novo coronavírus domingo (31) aos 91 anos. O resultado do exame ainda não foi divulgado.

Em 1998, Nicolau dos Santos ficou conhecido pelo caso de superfaturamento na construção da sede do Fórum Trabalhista de São Paulo, na Barra Funda. Ele era presidente do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Em 2006, foi condenado a 26 anos e seis meses de prisão pelo desvio de R$ 170 milhões na obra do fórum.

No ano passado, recebeu o indulto concedido a presos com mais de 60 anos e com problemas de saúde.

O escândalo resultou na cassação do então senador Luiz Estevão (DF), em 2000. Dono do site Metrópoles e de empresas do ramo imobiliário, Estevão foi condenado a mais de 30 anos de prisão e só começou a cumprir a pena pelos desvios após dezenas de recursos judiciais.