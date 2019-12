Everton Ribeiro alerta que foco tem que estar na semi

Everton Ribeiro em coletiva de imprensa no Ninho do Urubu Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Rio de Janeiro – Na véspera do embarque do Flamengo ao Catar, o meia Everton Ribeiro concedeu entrevista coletiva ontem (12), no Ninho do Urubu, e mostrou algumas preocupações do elenco rubro-negro relacionadas ao Mundial de Clubes.

O camisa 7 ressaltou que o Fla precisa se concentrar na semifinal antes de pensar em um eventual confronto com o Liverpool na decisão do torneio. “Não podemos facilitar na semifinal. O adversário também vai querer chegar à decisão e o nosso pensamento está voltado pro jogo de terça. Depois, vencendo a semifinal é que vamos pensar na decisão”.

Ele falou ainda sobre o fuso horário: “Acredito que o fuso seja o mais complicado. Pode atrapalhar um pouco as horas de sono. Mas o clube está levando profissionais e uma ótima estrutura para lá e isso não deverá ser problema na nossa preparação”.

Depois de encerrar sua participação no Brasileirão, no último domingo (8), o Flamengo voltou a treinar em ritmo forte, com foco na velocidade dos jogadores e no melhor condicionamento físico dos atletas.