Evento reúne corretores de seguro

Nesta quinta-feira (15), o Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná realiza em Cascavel o primeiro Seminário Regional de Seguros de 2019. O tema será “Inovar, Participar e Colaborar – Um novo cenário” e ocorrerá no Black Cap Eventos, na Rua Pio XII, 188, Bairro Neva.

O evento vai reunir cerca de 200 corretores de seguros de Cascavel e região, além de representantes das principais seguradoras do País, para discutir assuntos ligados ao mercado.

O presidente do Sincor-PR, Wilson Pereira, destaca que o faturamento do mercado de seguros brasileiro totalizou R$ 81 bilhões no primeiro quadrimestre deste ano, revelando alta de 4,9% em comparação ao mesmo período do ano passado. “Apesar de termos pouca cultura do seguro no País, o mercado tem apresentado crescimento significativo, nos últimos anos. Isso demonstra que ainda é possível crescer mais”, observa.

Programação

A abertura será às 8h30 e a primeira palestra ocorre às 9h, com o professor Maurício Tadeu Barros Morais, da Escola Nacional de Seguros. O tema será “Tecnologia em seguros – atualização permanente no mercado”.

Às 10h15 será realizado painel sobre Ramos Elementares, com apresentação de Moacir Abbá de Souza, gerente regional da HDI, e participação das seguradoras Bradesco, Sompo, SulAmérica e Fator. Às 11h15 haverá palestra sobre Cyber Risc, com Daniel Lamboy.

Às 14h tem o painel Benefícios, com apresentação de Altevir Dias do Prado, superintendente Regional Sul da Bradesco Seguros e participação da Sompo e SulAmérica.

Às 15h será realizada palestra do superintendente de Negócios Digitais da Mapfre Seguros, Nikolaus Steve Maack. O tema será “Uso das redes sociais para o mercado de seguros”.

Às 16h30 será realizada a palestra que mostrará como foi a última reunião do MDRT (Million Dollar Round Table), com o presidente da Centauro-ON, Ricardo Iglesias Teixeira.

Fundada em 1927, a MDRT é uma associação de profissionais financeiros com mais de 72 mil líderes em seguros de vida e serviços de mais de 500 empresas em 70 países e territórios.

Às 17h o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Péricles de Matos, abordará o tema “Segurança”. Na sequência, às 17h30, haverá o “Momento Sincor-PR”, um painel com temas variados, que discutirá os principais problemas enfrentados no dia a dia pelos Corretores de Seguros, como associações de proteção veicular, dentre outros.

Às 18h haverá palestra com a coach Marisol Gimenes, cujo tema será “Como liderar as mudanças de um novo cenário”.

Informações pelo telefone (41) 99844-3677, com Helio Marques.